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Общество

Две деревни Бежаницкого района остались без дорожного сообщения после проливного дождя

Фото: губернатор60.рф.

В деревне Фильково Бежаницкого района после проливных дождей, обрушившихся на Псковскую область, размыло дорогу, ведущую к мосту. Об этом на сайте губернатора Михаила Ведерникова рассказала местная жительница и попросила принять меры руководство региона.

Фото: губернатор60.рф.

«Размыло мост в деревне Фильково Бежаницкого района. Две деревни остались без дорожного сообщения. Прошу срочно принять меры!» - написала женщина.

Фото: губернатор60.рф.

После вечернего ливня 28 июля также затопило дороги Пскова, что активно обсуждали горожане в соцсетях.

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