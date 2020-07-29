Две деревни Бежаницкого района остались без дорожного сообщения после проливного дождя

11:03, 29 июля 2020, ПАИ

В деревне Фильково Бежаницкого района после проливных дождей, обрушившихся на Псковскую область, размыло дорогу, ведущую к мосту. Об этом на сайте губернатора Михаила Ведерникова рассказала местная жительница и попросила принять меры руководство региона.

«Размыло мост в деревне Фильково Бежаницкого района. Две деревни остались без дорожного сообщения. Прошу срочно принять меры!» - написала женщина.

После вечернего ливня 28 июля также затопило дороги Пскова, что активно обсуждали горожане в соцсетях.