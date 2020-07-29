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Общество

Полицейские продолжают искать свидетелей наезда грузовика на велосипедиста в Псковском районе

Фото ПАИ

Полицейские продолжают искать свидетелей наезда грузовой автомашины на велосипедиста в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 19 июня около 13:30 на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы. Велосипедиста сбил грузовик «ГАЗ-350722» (государственный регистрационный знак «У154ВН/60»).

Очевидцев ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 28, к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции М. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.

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