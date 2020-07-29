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Общество

1129 человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразилось 1 129 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 12 человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (747 случаев), на третьем – Псковский район (297 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 686 случаев заражения коронавирусом, 2 535 человек выздоровело, 53 – умерло.

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