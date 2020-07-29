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Общество

Три тысячи заражённых коронавирусом россиян находятся на аппаратах ИВЛ

На аппаратах ИВЛ находятся три тысячи заражённых коронавирусом россиян. Такие данные приводит Министерство здравоохранения во время совещания по здравоохранению 29 июля, передает РИА Новости.

По данным на 29 июля, на аппаратах ИВЛ находятся три тысячи россиян. Всего в стране коронавирусом заражены 828 990 человек.

Владимир Путин во время совещания заявил, что необходимо не допустить повторного введения ограничений из-за коронавируса.

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