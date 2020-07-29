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Общество

Размытый дождем мост в Бежаницком районе починят уже завтра

Дорожное сообщение через мост в деревне Филького Бежаницкого района уже восстановлено, финальные работы проведут завтра. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава муниципалитета Сергей Михеев.

Глава района отметил, что сам мост не пострадал. Поскольку сооружение находится в низине, во время ливня туда в большом количестве стекала вода, которая размыла дорогу к нему. Сейчас промоину уже заделали, чтобы обеспечить проезд. Завтра же на объект приедет техника и яму заделают гравием.

Жалоба появилась сегодня утром. Фото: губернатор60.рф.

Сергей Михеев отметил, что в Фильково нет зарегистрированных жителей, там останавливаются только дачники.

Средства на устранение последствий дождя выделят из бюджета сельского поселения.

Ранее на сайте губернатора Псковской области появилась просьба наладить дорожное сообщение между населенными пунктами.

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