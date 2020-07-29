Цены на отдых в Турции выросли на 10%

20:30, 29 июля 2020, ПАИ

После объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции увеличились примерно на 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РБК.

Представитель АТОР отметила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, поэтому рост цен также может продолжиться.

«На данный момент в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегменте они выше, чем в прошлом году. У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объёме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут ещё увеличиться», – объяснила Майя Ломидзе (цитата ТАСС).

Также эксперт заявила, что информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией не привела к снижению продаж туров на внутренних направлениях. Более того, цены на отдых в России в экономсегменте сейчас на 20 % ниже, чем в аналогичном сегменте в Турции.

Ранее в АТОР назвали правила въезда для российских туристов в Турцию.