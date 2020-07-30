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Общество

Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде

Фото Дарьи Хватковой.

За сколько часов коронавирус погибает в воде, выяснили учёные. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

90% частиц коронавируса гибнут в воде комнатной температуры в течение 24 часов. 99,9% вируса погибает в течение 72 часов.

В дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, уточнили в Роспотребнадзоре.

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