Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
За сколько часов коронавирус погибает в воде, выяснили учёные. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.
90% частиц коронавируса гибнут в воде комнатной температуры в течение 24 часов. 99,9% вируса погибает в течение 72 часов.
В дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.
Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, уточнили в Роспотребнадзоре.
Вторую волну коронавируса из-за начала учебного года прогнозируют учёные.