Ольга Качнова: Готовить профессиональные кадры в сфере туризма – наша задача №1

11:31, 30 июля 2020, ПАИ

«Готовить высококвалифицированные профессиональные кадры в сфере туризма и гостеприимства – наша задача №1», – сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова перед награждением победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в ПсковГУ 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Качнова рассказала, что было много ограничений из-за коронавируса, но комитет и ПсковГУ смогли достойно подготовиться к этому конкурсу. Кроме этого, она поблагодарила участников за то, что они решились участвовать в конкурсе. «Это вызов и себе, и сообществу, возможность оценить себя в профессиональном плане», – отметила руководитель комитета. Она пояснила, что конкурс впервые проводили сразу по четырем номинациями.

«Считаю, что такие конкурсы должны проводиться и поддерживаться в различных отраслях, чтобы сотрудники могли улучшать свои компетенции и смотреть, как развивается отрасль», – продолжила Ольга Качнова и выразила желание провести такой конкурс в следующем году. Также Ольга Качнова пояснила: в сфере туризма очень нужны компетентные кадры, и их сложно найти.

«Сотрудничество с ПсковГУ позволило привлечь специалистов, теоретиков, практиков и оценить качественно каждого конкурсанта», – добавила она.