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Общество

Гелена Самохвалова: Кадровый вопрос в сфере туризма – одна из серьезнейших проблем этого года

Кадровый вопрос в сфере туризма – одна из серьезнейших проблем 2020 года. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова на награждении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в ПсковГУ 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Любая поддержка от университета, администрации будет стимулом для дальнейшего развития, и подвигнет сотрудников к развитию и новым успехам», – сказала Гелена Самохвалова.

Она отметила, что все участники являются победителями, поскольку они «нашли время, силы и желание». От лица туриндустрии Гелена Самохвалова поблагодарила организаторов конкурса, которые также «нашли время, силы и желание возобновить этот конкурс, сделать его регулярным».

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