Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски

11:48, 30 июля 2020, ПАИ

Индстрия туризма сейчас приобретает новые краски, новый цвет в связи с пандемией, отметил проректор по работе с молодежью ПсковГУ Александр Захаров на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», которая проходит 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Захаров поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе и отметил, что такие конкурсы дают возможность актуализировать свои знания и открыть в себе что-то новое.

«Индстрия туризма приобретает сейчас новые краски, новый цвет в связи с пандемией», - сказал он и поздравил участников с тем, то они сделали новые открытия для себя и других.

Также проректор ПсковГУ выразил надежду, что таких конкурсов будет еще больше и индустрия туризма, особенно внутреннего, будет развиваться.

«Это особенно актуально для Пскова, а у нас есть, что показать, заключил спикер.

Александр Захаров вручил награды победителям, участникам и организаторам конкурса.

Опорный вуз региона ПсковГУ участвует в организации конкурса во второй раз после долгого перерыва. Псковская область принимала в нем участие в 2013 году.

Ранее сообщалось, что победителями регионального этапа конкурса стали четыре представителя туриндустрии региона. Они отправятся на конкурс в Москву.