0
11:48
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
11:32
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
11:24
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:21
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
10:23
Вкусная история: как сотрудница банка с головой погрузилась в шоколад
09:23
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
08:16
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
Еще новости
Общество

Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски

Александр Захаров поблагодарил участников и организаторов конкурса от имени ПсковГУ. Фото ПАИ,

Индстрия туризма сейчас приобретает  новые краски, новый цвет в связи с пандемией, отметил проректор по работе с молодежью ПсковГУ Александр Захаров на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», которая проходит 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Захаров поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе и  отметил, что такие конкурсы   дают  возможность актуализировать свои знания и открыть в себе что-то новое. 

«Индстрия туризма приобретает сейчас новые краски, новый цвет в связи с пандемией», - сказал он и  поздравил участников с тем, то они сделали новые открытия для себя и других. 

Также  проректор ПсковГУ выразил надежду, что таких конкурсов будет еще больше и индустрия туризма, особенно внутреннего, будет развиваться. 

«Это особенно актуально для Пскова, а у нас есть, что показать, заключил спикер.

Александр Захаров вручил награды победителям, участникам и организаторам конкурса. 

Опорный вуз региона ПсковГУ участвует в организации конкурса во второй раз после долгого перерыва. Псковская область принимала в нем участие в 2013 году. 

Ранее сообщалось, что победителями регионального этапа конкурса стали четыре представителя туриндустрии региона. Они отправятся на конкурс в Москву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
30 июля 2020
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
30 июля 2020
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 июля 2020
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
30 июля 2020
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
30 июля 2020
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
30 июля 2020
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
30 июля 2020
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года
30 июля 2020
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года

Идет загрузка...