653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

18:54, 30 июля 2020, ПАИ

70 944 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 653 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 30 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 051 человека, погибло – 69. В Латвии 1 228 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразилось 67 665 человек, погибло – 553.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 17,2 млн человек, свыше 10,7 млн – выздоровело, более 672 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 834 499 человек, 629 655 – выздоровело, 13 802 – умерло. В Псковской области выявлено 3 728 случаев заражения коронавирусом, 2 569 человек выздоровело, 53 – умерло.