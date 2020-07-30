Автобусная остановка появится возле жилого дома на улице Тенистой в Великих Луках

21:05, 30 июля 2020, ПАИ

Автобусная остановка появится рядом с жилым домом на улице Тенистой в Великих Луках, рядом с которым строится многофункциональный медицинский центр, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Особое внимание уделим благоустройству территории – у дома будет установлена современная спортивная площадка, для удобства жителей будет перенесена детская площадка, на дороге будет организован пешеходный переход и автобусная остановка», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что по результатам обращений здесь уже ведётся капитальный ремонт кровли, который планируется завершить до ноября. «Скоро начнётся ремонт системы канализации и ливнёвки. На встрече жители обратили внимание на сырость и плесень в квартирах, сбои в работе системы отопления. Дал поручение в максимально сжатые сроки найти средства для решения этих проблем», – отметил губернатор.

«Стройка, безусловно, имеет особое значение для всего региона, но и интересы проживающих рядом людей должны быть максимально учтены. Приведём всё в порядок, чтобы новое соседство принесло только пользу», – добавил Михаил Ведерников.