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Общество

Автобусная остановка появится возле жилого дома на улице Тенистой в Великих Луках

Автобусная остановка появится рядом с жилым домом на улице Тенистой в Великих Луках, рядом с которым строится многофункциональный медицинский центр, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Особое внимание уделим благоустройству территории – у дома будет установлена современная спортивная площадка, для удобства жителей будет перенесена детская площадка, на дороге будет организован пешеходный переход и автобусная остановка», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что по результатам обращений здесь уже ведётся капитальный ремонт кровли, который планируется завершить до ноября. «Скоро начнётся ремонт системы канализации и ливнёвки. На встрече жители обратили внимание на сырость и плесень в квартирах, сбои в работе системы отопления. Дал поручение в максимально сжатые сроки найти средства для решения этих проблем», – отметил губернатор.

«Стройка, безусловно, имеет особое значение для всего региона, но и интересы проживающих рядом людей должны быть максимально учтены. Приведём всё в порядок, чтобы новое соседство принесло только пользу», – добавил Михаил Ведерников.

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