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Общество

Ростуризм: Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Окно продаж туров на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Как пишет ТАСС, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели», – отметила она.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе с отчётом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.

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