Псковский театр драмы направил открытое письмо Александру Калягину

09:20, 31 июля 2020, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени Пушкина просит Союз театральных деятелей (СТД) не противодействовать объединению с Александринским театром. «Вот Вам еще один пример абсурда: СТД противостоит нашему театру. СТД указывает нам наше место, СТД хочет сломать хребет нашей надежде – Александр Александрович, как такое может быть?» - обращается коллектив театра к председателю союза Александру Калягину. Текст письма опубликовал в своем Facebook арт-директор Андрей Пронин.

Сотрудники псковского театра отметили, что одним из аргументов против объединения с Александринкой СТД приводит «убийство» Псковского театра драмы. «О каком убийстве идет речь? Так вот, хотим заметить, что тихое убийство нашего театра уже давно происходит – безо всякого объединения: достаточно заглянуть в наши зарплатные ведомости – и вы удивитесь нашей живучести. Сколько спектаклей мы отменили или отложили на будущее из-за нехватки финансирования, сколько погибло проектов, сколько не сыграно ролей!» - говорится в обращении.

В открытом письме отмечается, что Псковский академический театр драмы «ради куска хлеба» не проводит корпоративов, не продает билеты по бешеным ценам и не выпускает одну за одной примитивные комедии. «Нам хотелось бы заниматься искусством и быть общедоступными для зрителей. Но у нас нет такого шанса, - уверены в театре. - А когда этот шанс – в виде проекта объединения с Александринкой – у нас появился, нашему театру почему-то начинает вставлять палки в колеса родной СТД, который Вы возглавляете и который вообще-то обязан защищать нас».

По мнению авторов письма, под которым подписались все сотрудники театра, объединение с Александринским даст возможность Пскову выйти на иной творческий и финансовый уровень.

За последние годы в театре наблюдается динамичный творческий рост: в труппу приходят лучшие артисты, над спектаклями работают талантливые молодые режиссеры, коллектив номинируется на премию «Золотая маска» и приглашается на престижные фестивали. «Мы ставим перед собой смелые и амбициозные цели. Но суждено ли сбыться нашим мечтам и чаяниям? Мы называемся главным театром области, но наши условия куда более спартанские, чем у подавляющего большинства наших коллег», - говорят в театре.

Годовой постановочный бюджет Псковского академического театра равен семи миллионам рублей. В театрах федерального подчинения, подчеркивают псковские театралы, такие деньги направляются на один спектакль.

Руководство, труппа, персонал театра убеждают, что при объединении учреждение останется Псковским академическим театром драмы имени А.С. Пушкина. «Мы не собираемся превращаться ни в прокатную площадку, ни в заштатный филиал. Мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города – просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве», - убеждают псковичи.

Псковский театр связывают с Александринским более чем столетние творческие отношения. Объединение театров позволит усилить репертуар псковского театра, показывать спектакли в Петербурге, работать над совместными постановками и проектами, координировать гастрольную и фестивальную деятельность.

В письме обращают внимание на то, что в этом желании театр поддерживают власти и интеллигенция Псковской области: за объединение выступают губернатор Михаил Ведерников, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, секретарь псковского отделения партии Александр Козловский, лауреат Государственной премии РФ, псковский литератор Валентин Курбатов.

«Внятных контраргументов нашему проекту мы так и не услышали. Шла речь о некоем разрушении «сложившейся театральной палитры». Но неужели ее не следует разрушать, когда речь идет о несправедливости, о диспропорциональном финансировании, о дискриминации театров из регионов? Неужели Вы, человек, возглавляющий Союз театральных деятелей, будете стоять на пути развития крупного и славного регионального театра, одного из старейших в стране?» - обратились к председателю Союза театральных деятелей России труппа и сотрудники Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Ранее арт-директор театра дал интервью Псковскому агентству информации.