755 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:21, 31 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 755 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на одного человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 160 случаев), на третьем – Псковский район (305 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрирован 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 53 – умерло.