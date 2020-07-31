Два артснаряда обезвредили в Псковской области

10:09, 31 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова выехала в деревню Гривы Опочецкого района. Здесь спасатели обезвредили артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров. Также псковские спасатели обезвредили артснаряд калибра 105 миллиметров вблизи деревни Гридино Псковского района.

Ранее псковские спасатели в деревне Ореховно Плюсского района обезвредили миномётную мину калибра 82 миллиметра.