5482 жителя России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
30 июля в стране зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 755 человек.
Всего по состоянию на утро 31 июля в России выявлен 839 981 случай заболевания коронавирусом, 638 410 человек выздоровело, 13 963 – умерло.
В Псковской области зарегистрирован 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 54 – умерло.