Ремонтные работы начались на колокольне Петропавловской церкви на острове Белова

12:10, 31 июля 2020, ПАИ

На одном из Талабских островов – острове имени Белова – начались ремонтные работы на колокольне церкви Петра и Павла. Об этом сообщается в группе Верхнего острова (Белова) в соцсети «ВКонтакте».

Рабочие уже приступили к строительству лесов.

«Весной в ураган наклонило крест. Если упадёт, много бед наделает», - отметили местные жители.

Ранее жители Пскова поделились с ПАИ опытом поездки на Талабские острова. «Это просто рай на земле!» - восклицали путешественники.