Ремонтные работы начались на колокольне Петропавловской церкви на острове Белова
На одном из Талабских островов – острове имени Белова – начались ремонтные работы на колокольне церкви Петра и Павла. Об этом сообщается в группе Верхнего острова (Белова) в соцсети «ВКонтакте».
Рабочие уже приступили к строительству лесов.
«Весной в ураган наклонило крест. Если упадёт, много бед наделает», - отметили местные жители.
Ранее жители Пскова поделились с ПАИ опытом поездки на Талабские острова. «Это просто рай на земле!» - восклицали путешественники.