Самый молодой губернатор России заболел коронавирусом

12:36, 31 июля 2020, ПАИ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», – написал он.

По словам губернатора, ему пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам.

«Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы», – отметил Дмитрий Артюхов.

По последним данным, в России коронавирусом заболел 839 981 человек, выздоровело 638 410 пациентов, умерло – 13 963. В Псковской области зарегистрирован 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 54 – умерло.