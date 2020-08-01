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Общество

Псковичи помогли жительнице Челябинска попасть через границу к мужу в Латвию

Псковичи помогли жительнице Челябинска по имени Элиза пересечь государственную границу в Псковской области, чтобы встретиться с мужем – латышом Михаилом. Её историю Псковское агентство информации уже рассказывало. Закрытые границы из-за коронавируса разъединило поженившуюся пару: в июне девушку развернули на пропускном пункте в Пыталове. 

Первый раз ей пришлось два дня жить на границе, пока псковичи не помогли добраться до Псквова и уехать на автобусе в Москву. Через месяц Элизе удалось собрать все необходимые для пересечения границы документы и благополучено попасть в Латвию к мужу. И снова неравнодушные псковичи подстраховывали жительницу Челябинска, ожидая на границе, пока не получили сообщение: «Перешла границу».

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