«Письмо меня огорчило»: Псковский театр драмы получил ответ Александра Калягина

09:34, 01 августа 2020, ПАИ

Коллектив Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина накануне отправил открытое письмо председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину. Ответ на письмо размещён на сайте союза.

Ранее Псковский театр драмы изложил в письме возможность объединения одного из старейших в стране театров с Александринским театром.

«Ваше письмо меня до крайности огорчило, – пишет Александр Калягин. – Прежде всего тем, как вы описываете нынешнее ужасающее экономическое положение театра и убогие зарплаты артистов. Это ужасно! И мне, конечно, понятно ваше желание найти выход из этого отчаянного положения».

Также Калягин подчеркнул, что «блокировать» объединение с Александринским театром он не собирается, и отметил, что у него нет таких прав.

«Право создавать, реорганизовывать и даже ликвидировать театры принадлежит исключительно их учредителям. Вам надо бы обратиться прежде всего к Министерству культуры Российской Федерации как учредителю Александринского театра и к правительству Псковской области как учредителю Псковского театра им. А. С. Пушкина», – подчеркнул Александр Калягин.

«А если есть полнейшее единогласие всех сторон, то ни союз, ни тем более лично я вмешиваться в этот процесс не собираемся», – добавил Александр Калягин, пожелав коллективу Псковского театра драмы преодолеть все трудности.