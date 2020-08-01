Под наблюдением из-за коронавируса находится более 254 тысяч россиян

10:14, 01 августа 2020, ПАИ

Более 254 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 254 392 человека. Всего в стране провели более 28,4 млн тестов на COVID-19, за последние сутки – 316 тысяч.

По последним данным ВОЗ, всего в мире насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 839 тысяч, 13,9 тысячи человек скончались, 638 тысяч вылечились.