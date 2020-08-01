Михаил Ведерников в Москве участвует в мероприятиях, посвящённых 90-летию ВДВ

13:32, 01 августа 2020, ПАИ

В мероприятиях, посвящённых 90-летию ВДВ, участвует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжества проходят в канун Дня ВДВ, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участие принимают также министр обороны России Сергей Шойгу, заместители министра, командование ВДВ, ветераны, а также военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

Этот день начался с молебна в память о погибших военнослужащих в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации, который расположен в парке «Патриот». Для проведения молебна в верхнем храме были выставлены икона преподобного Иосифа Волоцкого, небесного покровителя военнослужащих, а также икона пророка Илии, покровителя ВДВ. По окончании службы глава региона вместе с другими официальными лицами прошёл по территории музейного комплекса «Дорога памяти». В честь праздника на соборной площади храма была развёрнута выставка образцов вооружения и военной техники. Здесь же можно ознакомиться с военной формой одежды с петровских времен до современного парадного генеральского кителя.

Затем Михаил Ведерников посетил полигон гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино», где прошёл военно-спортивный праздник.

Перед собравшимися выступил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня воздушно-десантные войска – это высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности», – отметил он. По его оценке, «во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали чётко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага».

Сергей Шойгу также подчеркнул, что нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей.

Официальные лица и гости мероприятия стали свидетелями десантирования из самолётов военно-транспортной авиации и вертолётов армейской авиации. Кроме того, группа военнослужащих ВДВ продемонстрировала свои умения владеть различными видами вооружения и приёмами рукопашного боя, а также состоялся показ элементов выучки подразделений воздушно-десантных войск и боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники ВДВ.

На площадке развёрнуты выставки перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении воздушно-десантных войск, средств экипировки военнослужащих ВДВ,

Воздушно-десантные войска (ВДВ) имеют статус отдельного рода войск Вооружённых сил Российской Федерации. Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных лётчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.

На территории Псковской области дислоцируется старейшее из ныне существующих соединений – 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, которая была сформирована в сентябре 1939 года. Торжественные мероприятия в Псковском соединении ВДВ пройдут 2 августа.