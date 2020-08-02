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Общество

Самым старшим участником полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний спортсмен

Александр Петров. Фото Александры Сырчиной

Самым старшим участником Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний Александр Петров – представитель клуба любителей бега «Скобарь», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Свой первый марафон я пробежал в 50 лет – 20 лет назад, – рассказал спортсмен после финиша. – Я к нему готовился пять лет. На сегодняшний день у меня 23 полных марафона по 42 километра».

Александр Петров. Фото Александры Сырчиной

Кроме марафонов в России Александр Петров бегал в Латвии и Эстонии. «Три раза – в Финляндии, оттуда кубок привёз. Бежал Берлинский международный марафон – самый быстрый марафон из всех. И в Стокгольме бежал», – рассказал он.

Александр Петров пробежал дистанцию полумарафона «ЗаБег.РФ» (21,1 км) за 1 час 53 минуты. Всего в забегах в Пскове 2 августа приняли участие около 300 участников.

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