Самым старшим участником полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний спортсмен

15:29, 02 августа 2020, ПАИ

Самым старшим участником Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Пскове стал 70-летний Александр Петров – представитель клуба любителей бега «Скобарь», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Свой первый марафон я пробежал в 50 лет – 20 лет назад, – рассказал спортсмен после финиша. – Я к нему готовился пять лет. На сегодняшний день у меня 23 полных марафона по 42 километра».

Кроме марафонов в России Александр Петров бегал в Латвии и Эстонии. «Три раза – в Финляндии, оттуда кубок привёз. Бежал Берлинский международный марафон – самый быстрый марафон из всех. И в Стокгольме бежал», – рассказал он.

Александр Петров пробежал дистанцию полумарафона «ЗаБег.РФ» (21,1 км) за 1 час 53 минуты. Всего в забегах в Пскове 2 августа приняли участие около 300 участников.