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Общество

Берег Чудского озера перекопали для защиты пляжа от квадроциклов

Фото газеты «Гдовская заря»

Берег Чудского озера вблизи деревни Забредняжье Гдовского района перекопали для защиты пляжа от проезда квадроциклов и автомобилей, сообщили Псковскому агентству информации местные жители.

При этом технику, которая перекопала берег, нанял один из жителей деревни. Многие жители и дачники Забредняжья отмечают, что их сосед поступил правильно.

Фото газеты «Гдовская заря»

Псковскому агентству информации рассказали, что водители квадроциклов, мопедов и автомобилей неоднократно разбивали колёсами береговую линию у деревни, особенно прошлым летом.

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