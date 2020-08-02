Берег Чудского озера перекопали для защиты пляжа от квадроциклов

20:03, 02 августа 2020, ПАИ

Берег Чудского озера вблизи деревни Забредняжье Гдовского района перекопали для защиты пляжа от проезда квадроциклов и автомобилей, сообщили Псковскому агентству информации местные жители.

При этом технику, которая перекопала берег, нанял один из жителей деревни. Многие жители и дачники Забредняжья отмечают, что их сосед поступил правильно.

Псковскому агентству информации рассказали, что водители квадроциклов, мопедов и автомобилей неоднократно разбивали колёсами береговую линию у деревни, особенно прошлым летом.