Эксперты рассказали об осторожности россиян при бронировании туров

08:19, 03 августа 2020, ПАИ

Россияне с осторожностью реагируют на сообщения об открытии границ и пока решаются бронировать туры лишь на ближайшие даты. Как пишет газета «Известия», об этом рассказала заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

По ее словам, сейчас в основном люди бронируют путевки только на две недели вперед. «Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно, – отметила она. – Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой, в последние годы ряд компаний даже смогли поддерживать круглогодичные программы перелетов на направлении».

Татьяна Дмитрова добавила, что открытие авиасообщения с Танзанией заинтересовало россиян, однако дальше поисков в интернете дело не пошло и туристы снова переключились на более привычные направления.

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