0
13:36
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
13:23
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
12:21
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:13
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
12:11
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
11:39
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
11:34
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Еще новости
Общество

Директор пустошкинского центра образования: Все надеются на разрешение ситуации, а я — с ними

«У главы района и администрации, наверное, должно прийти  осознание того, что  базовое огромное учреждение, которое насчитывает 130 работников и 732 ребенка,  должно стабильно  функционировать. Механизм работы отлажен, результаты работы высокие на уровне области. Все надеются на разрешение ситуации, а я с ними», - заявила директор Центра образования Оксана Бугрякова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя ситуацию с ее увольнением.

По словам Оксаны Бугряковой, она в курсе, что родители учеников написали письмо в ее поддержку  в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также сообщила, что получила уведомление об увольнении.

«С 31 июля управление делами администрации Пустошкинского района вручило мне уведомление о том, что прекращает трудовой договор со мной в связи с истечением срока его действия. О возможном продлении нам никто не говорил, личного разговора с главой  района у меня не было», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Пустошке родители учащихся  Центра образования попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказать содействие по поводу продления контракта с директором центра Оксаной Бугряковой. Письмо опубликовано на сайте губернатора региона. У руководителя образовательного учреждения трудовой договор  заканчивается 6 агуста  и, по словам родителей, администрация района не намерена его продлевать.

Добавим, это уже не первый скандал, связанный с деятельностью Светланы Васильковой в должности главы Пустошкинского района.

23 июня глава Пустошкинского района Светлана Василькова подписала распоряжение о досрочном прекращении трудового договора и увольнении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Пустошкинский районный центр культуры» Татьяны Александровой

В марте сообщалось, что в адрес губернатора Псковской области сотрудники учреждения культуры направили открытое письмо в сязи с «глобальными сокращениями» в сфере культуры района. Также было опубликовано письмо  85-летней жительницы Пустошкинского района Нинель Эрдман, в котором она вступилась за попавших под сокращение работников районного Центра культуры. 

В мае депутаты посчитали неудовлетворительной  работу Светланы Васильковой на посту главы муниципалитета. «Глава района не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения», - отметил тогда председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо. Кроме того, публичной огласке также был предан факт отпусков главы района и сотрудников администрации в разгар борьбы с пандемией коронавируса.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
03 августа 2020
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
03 августа 2020
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 августа 2020
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
03 августа 2020
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
03 августа 2020
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
03 августа 2020
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
03 августа 2020
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино
03 августа 2020
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино

Идет загрузка...