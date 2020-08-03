Директор пустошкинского центра образования: Все надеются на разрешение ситуации, а я — с ними

11:23, 03 августа 2020, ПАИ

«У главы района и администрации, наверное, должно прийти осознание того, что базовое огромное учреждение, которое насчитывает 130 работников и 732 ребенка, должно стабильно функционировать. Механизм работы отлажен, результаты работы высокие на уровне области. Все надеются на разрешение ситуации, а я с ними», - заявила директор Центра образования Оксана Бугрякова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя ситуацию с ее увольнением.

По словам Оксаны Бугряковой, она в курсе, что родители учеников написали письмо в ее поддержку в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также сообщила, что получила уведомление об увольнении.

«С 31 июля управление делами администрации Пустошкинского района вручило мне уведомление о том, что прекращает трудовой договор со мной в связи с истечением срока его действия. О возможном продлении нам никто не говорил, личного разговора с главой района у меня не было», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Пустошке родители учащихся Центра образования попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказать содействие по поводу продления контракта с директором центра Оксаной Бугряковой. Письмо опубликовано на сайте губернатора региона. У руководителя образовательного учреждения трудовой договор заканчивается 6 агуста и, по словам родителей, администрация района не намерена его продлевать.

Добавим, это уже не первый скандал, связанный с деятельностью Светланы Васильковой в должности главы Пустошкинского района.

23 июня глава Пустошкинского района Светлана Василькова подписала распоряжение о досрочном прекращении трудового договора и увольнении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Пустошкинский районный центр культуры» Татьяны Александровой.

В марте сообщалось, что в адрес губернатора Псковской области сотрудники учреждения культуры направили открытое письмо в сязи с «глобальными сокращениями» в сфере культуры района. Также было опубликовано письмо 85-летней жительницы Пустошкинского района Нинель Эрдман, в котором она вступилась за попавших под сокращение работников районного Центра культуры.

В мае депутаты посчитали неудовлетворительной работу Светланы Васильковой на посту главы муниципалитета. «Глава района не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения», - отметил тогда председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо. Кроме того, публичной огласке также был предан факт отпусков главы района и сотрудников администрации в разгар борьбы с пандемией коронавируса.