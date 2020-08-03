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Общество

Около 200 тысяч столичных дачников приехали в Псковскую область переждать пандемию

В Псковскую область переждать на дачах коронавирус приехало порядка 200 тысяч человек из Москвы и Петербурга, заявляли региональные власти в начале пандемии коронавируса. В  интервью газете «Аргументы и факты. Псков»  председатель Общественной комиссии по садоводствам Анна Войченко согласилась с этой оценкой.

По ее словам, в конце марта - начале апреля люди поехали на дачи на самоизоляцию. И первое, что делали специалисты, обзванивали председателей с вопросом, открыты ли у них магазины. Поскольку, как рассказала Анна Войченко, обычно магазины открываются в конце апреля - начале мая. «Мы начали сотрудничать с местной сетью, чтобы в дачные магазины добавили ассортимент хозяйственных товаров», - добавила собеседница.

«Председатели за голову хватались, насколько выросло количество мусора. К работе нынешнего оператора у нас и так были претензии — мусор вывозят плохо, разлетевшийся не убирают, есть проблемы с арендой контейнеров, в целом не налажена система работы. Вскрылись, конечно, и проблемы по безопасности — не везде ее смогли обеспечить одномоментно для такого количества детей и взрослых. В мае произошла трагедия в Кеби, погиб ребенок. За время самоизоляции на дачах значительно увеличилось число семей с детьми, поэтому тема строительства детских спортивных площадок стала очень актуальна. Это была бы хорошая тема конкурсов специальных грантов для СНТ. Мы делаем выводы, направляем свои предложения органам власти», - добавила Войченко.

 

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