Директору Пустошкинского центра образования вручили архиерейскую грамоту
Благодарственную грамоту за многолетнее сотрудничество с храмом преподобного Сергия Радонежского в Пустошке вручили директору городского центра образования Оксане Бугряковой, пишет газета «Вперёд».
Архиерейскую грамоту директор школы получила из рук настоятеля отца Сергия.
Грамота подписана епископом Великолукским и Невельским Сергием, такая награда вручается за многолетнее сотрудничество с храмом и духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.
Ранее родители пустошкинских школьников обратились к губернатору Псковской области с просьбой посодействовать, чтобы с нынешним руководителем Центра образования Оксаной Бугряковой продлили контракт.