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Общество

Массовые мероприятия разрешены в Псковской области при соблюдении нескольких условий

В Псковской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, однако некоторые события могут состояться при соблюдении нескольких условий. 3 августа губернатор Псковской области внес изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом в регионе, где уточнил формулировку по массовым мероприятиям.

В документе говорится, что в Псковской области запрещается  проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей.

При этом запрет не распространяется на проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, на мероприятия в видеоформате, на богослужения, другие религиозные обряды и церемонии.

Также могут быть разрешены массовые мероприятия (за исключением публичных, досуговых, развлекательных) при соблюдении одновременно следующих условий: мероприятие проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии с законодательством, и имеется согласование проведения мероприятия главного государственного санитарного врача по Псковской области.

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