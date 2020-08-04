Псковская область вошла в число лучших направлений для осенних поездок

09:26, 04 августа 2020, ПАИ

Глава Ростуризма Зарина Догузова составила список лучших направлений для поездок по России в осенний период. Древнерусским городам, по ее мнению, стоит уделить не меньше внимания, чем южным курортам. Свое мнение руководитель федерального агентства по туризму высказала в интервью «АиФ».

«Можно открыть для себя красоту древнерусских городов Севера — монастыри Вологодской области, красивейшие парки и пушкинскую усадьбу в Псковской области, памятники Новгородской области, уникальное деревянное зодчество Карелии. Ну а посещение Санкт-Петербурга — это всегда насыщенная культурная программа», - посоветовала Зарина Догузова.

Также в число привлекательных направлений туризма вошли музеи в разных российских регионах. «Можно отправиться в Тулу, посетить усадьбу Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна или музей-заповедник «Поленово». Интересную программу для всей семьи можно организовать в Калуге. В Калужской области есть единственный в России ленд-арт-парк «Никола-Ленивец», прямо под открытым небом — музей современного искусства, оригинальные ландшафтные инсталляции. Увидеть красивейшие монастыри и храмы в меловых горах, столбы, каньон в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области», - рассказала глава Ростуризма.

Не менее привлекателен осенью, по мнению Зарины Догузовой, Крым. «В октябре температура доходит до 25-30 градусов, а в ноябре она не меньше 15 градусов. Ноябрь — это период вызревания молодого вина, в Крыму проходит множество винных фестивалей. А вокруг горы и невероятная природа, всё в ярких красках осени», - поделилась собеседница.

В начале августа должен появиться список туров с кешбэком по Псковской области.