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Общество

Псковская область вошла в число лучших направлений для осенних поездок

Глава Ростуризма Зарина Догузова составила список лучших направлений для поездок по России в осенний период. Древнерусским городам, по ее мнению, стоит уделить не меньше внимания, чем южным курортам. Свое мнение руководитель федерального агентства по туризму высказала в интервью «АиФ».

«Можно открыть для себя красоту древнерусских городов Севера — монастыри Вологодской области, красивейшие парки и пушкинскую усадьбу в Псковской области, памятники Новгородской области, уникальное деревянное зодчество Карелии. Ну а посещение Санкт-Петербурга — это всегда насыщенная культурная программа», - посоветовала Зарина Догузова.

Также в число привлекательных направлений туризма вошли музеи в разных российских регионах. «Можно отправиться в Тулу, посетить усадьбу Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна или музей-заповедник «Поленово». Интересную программу для всей семьи можно организовать в Калуге. В Калужской области есть единственный в России ленд-арт-парк «Никола-Ленивец», прямо под открытым небом — музей современного искусства, оригинальные ландшафтные инсталляции. Увидеть красивейшие монастыри и храмы в меловых горах, столбы, каньон в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области», - рассказала глава Ростуризма.

Не менее привлекателен осенью, по мнению Зарины Догузовой, Крым. «В октябре температура доходит до 25-30 градусов, а в ноябре она не меньше 15 градусов. Ноябрь — это период вызревания молодого вина, в Крыму проходит множество винных фестивалей. А вокруг горы и невероятная природа, всё в ярких красках осени», - поделилась собеседница.

В начале августа должен появиться список туров с кешбэком по Псковской области.

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