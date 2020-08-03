В начале августа появится список туров с кешбэком по Псковской области

20:08, 03 августа 2020, ПАИ

Окончательный список туров в Псков и область, для которых будут действовать федеральные субсидии от 5 до 15 тысяч рублей, будет сформирован в начале августа. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в традиционном видеообращении к псковичам в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что федеральные субсидии на поездку в Псковскую область – значительная и своевременная помощь от федерального правительства для восстановления внутреннего туризма Пскова и поддержки граждан. «Приятно, что Псковская область тоже участвует в этой программе», – отметил губернатор.

На данный момент конкретные туры и предложения всё ещё отбираются на федеральном уровне. Окончательный список будет сформирован к началу августа.

Михаил Ведерников посоветовал владельцам карты «МИР» зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф и ждать обновления информации.

Рагнее сообщалось, что за поездки в Псковскую область туристам вернут часть денег. Подробнее о том, за какие туры, когда и сколько вернут денег, читайте здесь.