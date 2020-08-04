За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших

10:53, 04 августа 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки вылечились от коронавируса 23 человека, что почти в шесть раз превысило количество новых случаев заражения. Статистику на 4 августа опубликовал Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Число пациентов, выздоровевших после COVID-19, в Псковской области достигло 2 737.

Еще 4 новых случая коронавируса подтвердилось за сутки. Всего в Псковской области заразились новой инфекцией 3 839 человек.

Скончались от коронавируса 55 человек.