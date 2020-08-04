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Общество

Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

«Ситуация находится на особом контроле руководства управления. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования в соответствии с природоохранным законодательством», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

4 августа Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора приступило  к внеплановой проверке ИК-4 УФСИН России по Псковской области в поселке Серёдка Псковского района. 

Как отметили в Росприроднадзоре, информация о разливе топлива на территории мазутохранилища колонии поступила из комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

3 августа государственные инспекторы управления провели оперативный рейд, в ходе которого установили, что разлив нефтепродуктов произошел  на участке, прилегающем к исправительной колонии. Ориентировочно площадь загрязнения составляет 0,25 гектара.

По предварительной информации, разлив произошел в результате повреждения резервуара для хранения мазутного топлива.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется объём нефтепродуктов, попавших в окружающую среду.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе произошёл разлив 10 тонн мазута. В управлении ФСИН России по Псковской области заявили, что данные об утечке мазута с территории ИК-4 в Серёдке не подтвердились. Псковская прокуратура также проверяет информацию о разливе мазута в посёлке Серёдка.

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