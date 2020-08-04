Галина Невалённая передала Детскому фонду коробку канцелярских товаров

19:25, 04 августа 2020, ПАИ

Канцелярские товары для нуждающихся школьников передала Детскому фонду Галина Невалённая, главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы. Об этом сообщается в соцсетях псковского отделения организации.

«Отзывчивые люди продолжают помогать Детскому фонду собирать нуждающихся ребят в школу!» – отметили в Детском фонде.

Акцию «Здравствуй, школа» проводит региональное отделение благотворительного фонда.

Чтобы поддержать и порадовать первоклашек, можно принести канцелярию в офис фонда по адресу улица Яна Фабрициуса, 2а, 1-й этаж, кабинет 15, сделать пожертвование на сайте, по реквизитам или в бухгалтерии.

С комплектом наборов для подготовки нуждающихся детей к школе можно ознакомиться здесь.