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Общество

Восемь детских лагерей в Псковской области приступили ко второй смене

С 15 июля в Псковской области открылись загородные детские лагеря, смена длится 14 дней. Все 10 учреждений уже отработали первую смену, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Во вторую смену начали работать восемь лагерей. Всего в загородных учреждениях должны отдохнуть 2600 детей. С 3 августа также открылись 34 лагеря с дневным пребыванием и четыре лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных  учреждений, с 10 августа  откроются  еще 12 лагерей с дневным пребыванием.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию в Псковской области планируется работа 60 оздоровительных учреждений для 4037 детей.

Перед открытием все учреждения получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии учреждений санитарным требованиям.  Во всех лагерях провели акарицидные обработки (против клещей) и дератизационные  мероприятия.

Все сотрудники перед началом работы детских лагерей прошли тест на коронавирус, четверых работников отстранили из-за положительного результата.

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