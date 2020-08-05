Число погибших в Бейруте возросло до 78 человек

07:02, 05 августа 2020, ПАИ

По последним данным, при взрыве в порту Бейрута погибли 78 человек, более четырех тысяч человек получили ранения, пишет РИА Новости.

Сообщается, что ливанские власти ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди остаются пропавшими без вести. Из-под завалов разрушенных зданий продолжают извлекать тела.

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута 4 августа вечером. Пострадала половина зданий города, больницы переполнены пострадавшими.

Премьер-министр Ливана назвал причиной взрыва неправильное хранение в порту на протяжении шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.

В Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

Соболезнования президенту и народу Ливана выразил российский лидер Владимир Путин.

По данным СМИ, взрыв произошёл 4 августа на судне с пиротехникой. В соседних домах ударная волна выбила стёкла. Видео с места взрыва здесь>>>.