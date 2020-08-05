8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область

12:15, 05 августа 2020, ПАИ

Себежский районный суд приговорил водителя фуры, который пытался ввезти на территорию России 432,5 килограмма гашиша, к 8,5 годам лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Как сообщил собеседник агентства, 3 октября 2019 года сотрудники УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни задержали гражданина Украины, который попытался провезти через таможенный пост Бурачки в Себежском районе почти полтонны гашиша из Испании.

30 июля состоялся суд. Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 229.1 и частям 3 и 5 статьи 228.1 УК РФ. За контрабандную поставку наркотических веществ суд приговорил водителя к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В октябре прошлого года Псковская таможня сообщала, что сотрудники обнаружили наркотики в топливном баке грузового автомобиля. Машину, перевозившую в Россию косметические средства, специалисты досматривали с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При более детальном досмотре оперативники таможни во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ обнаружили в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета. Водителем оказался 38-летний иностранный гражданин.