Зарплата фермеров в Псковской области доходит до 60-70 тысяч рублей

15:22, 05 августа 2020, ПАИ

В развивающихся хозяйствах Псковской области зарплаты сотрудников могут равняться 60-70 тысячам рублей. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов.

Спикер отметил, что ситуация в сфере сельского хозяйства в Псковской области изменилась в лучшую сторону. «Молодые люди все вернулись в деревню из Санкт-Петербурга, из Москвы, где они зарабатывали 60-70 тысяч. Потому что здесь вышел через дорогу – и 60-70 тысяч получил», - поделился Николай Романов.

Также спикер прокомментировал ситуацию с молодыми кадрами. Немногие выпускники с высшим образованием остаются в Псковской области, отметил Николай Романов. При этом выпускники техникумов всех специальностей – от инженера до электрика – по его мнению, в регионе нарасхват.

Также руководитель профильного комитета сообщил, что в Псковской области на поддержку фермерских хозяйств выделили 11,5 миллиона рублей в рамках грантового конкурса «Агростартап».