Новый мясокомбинат построят в Великолукском районе

16:29, 05 августа 2020, ПАИ

В Великолукском районе построят новый мясокомбинат. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

Новый мясокомбинат построят в Великолукском районе. Объём инвестиций в проект оценивается в 30 млрд рублей.

Николай Романов также отметил, что в Новосокольническом районе реализуется еще один инвестпроект - строительство молочной фермы с объёмом инвестиций 1 млрд рублей.