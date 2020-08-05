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Общество

Островские библиотекари протестировали 3D-принтер

Фото: Островская библиотека.

В Островскую центральную районную библиотеку поступило новое оборудование. Библиотекари уже протестировали 3D-принтер. Об этом сообщается в соцсети учреждения.

Фото: Островская библиотека.

Сотрудники распечатали на принтере красные фигурки слона и подвесные сувениры с надписями.

Фото: Островская библиотека.

Новое оборудование поступило в учреждение в рамках национального проекта «Культура». Также был выполнен капитальный ремонт. «Приглашаем вас наблюдать (комментировать, обсуждать, предлагать) за ходом работ по созданию «Библиотеки нового поколения», - призывают работники Островской библиотеки.

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