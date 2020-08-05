Островские библиотекари протестировали 3D-принтер
В Островскую центральную районную библиотеку поступило новое оборудование. Библиотекари уже протестировали 3D-принтер. Об этом сообщается в соцсети учреждения.
Сотрудники распечатали на принтере красные фигурки слона и подвесные сувениры с надписями.
Новое оборудование поступило в учреждение в рамках национального проекта «Культура». Также был выполнен капитальный ремонт. «Приглашаем вас наблюдать (комментировать, обсуждать, предлагать) за ходом работ по созданию «Библиотеки нового поколения», - призывают работники Островской библиотеки.