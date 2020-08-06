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Общество

Отдых в России подорожал на четверть

На четверть подорожал отдых в ряде регионов России. Рост цен наблюдается от 5% до 25%, пишет газета «Известия» по результатам опроса более 50 субъектов страны.

Больше всего цены увеличились в Челябинской (на 15-25%), Калининградской (на 20%), Калужской (15-20%), Тверской (5-20%), Самарской (5-10%) областях и Алтайском крае (7-10%).

Некоторые субъекты сохранили цены прошлого года: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Мурманской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран.

Менее 50% опрошенных регионов уверены, что на фоне высокого спроса на внутренние маршруты туристический поток быстро восстановится и будет не хуже, чем в 2019 году. Уже сейчас заполняемость большинства курортов и средств размещения варьируется от 70% до 100%.

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