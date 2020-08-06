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Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России упал до 0,96

Фото: Дарья Хваткова.

В России коэффициент распространения коронавируса 6 августа опустился до минимального значения с начала месяца и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС.

Средний коэффициент в России, отражающий темпы распространения инфекции, не превышает единицу с 14 июля.

В столице России этот показатель сейчас выше единицы.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции.

По указаниям Роспотребнадзора регионы, где коэффициент равен или меньше единицы, могут при выполнении других условий приступать к смягчению ограничений. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

В Псковской области 5 августа коэффициент распространения коронавируса был равен 0,47. Однако этот показатель не стабилен и в целом за неделю достигает средней отметки в 1,1.

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