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Общество

Досрочно прекращены полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова

Полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова были досрочно прекращены, передаёт районная газета «Наш путь».

С 6 августа досрочно прекращены полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова в связи с отставкой по собственному желанию.

Отставка главы района принята депутатами на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов шестого созыва.

Во время сессии также будет избран исполняющий полномочия главы Великолукского района.

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