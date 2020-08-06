Досрочно прекращены полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова
Полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова были досрочно прекращены, передаёт районная газета «Наш путь».
С 6 августа досрочно прекращены полномочия главы Великолукского района Сергея Петрова в связи с отставкой по собственному желанию.
Отставка главы района принята депутатами на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов шестого созыва.
Во время сессии также будет избран исполняющий полномочия главы Великолукского района.