Детский сад в Великих Луках обследуют уникальным прибором

17:35, 06 августа 2020, ПАИ

Уникальным прибором обследуют детский сад в Великих Луках. 6 августа сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прибыли в южную столицу региона для проведения обследования здания детского сада на улице Первомайской, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Для обследования детского сада с трещинами используют уникальный прибор «Стрела», не имеющий аналогов в мире.

Как рассказал ведущий научный сотрудник ВНИИ ГО и ЧС МЧС России Геннадий Нигметов, измерения, проводимые на высокоточном приборе, позволят детально разобраться в ситуации.

«На основании полученных данных мы сможем дать рекомендации, как повысить категорию технического состояния здания, чтобы уменьшить риски для людей, которые будут находиться внутри. Для точной томографии грунтов мы используем специальный георадар», - отметили специалисты.



В ходе предварительного исследования третий датчик показал, что в левом крыле здания наблюдается неоднородность грунтов. Однако о серьезной проблеме говорить не приходится.

Ранее сообщалось, что обследование проводят для определения износостойкости и соблюдения технологических строительных норм по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.