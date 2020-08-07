ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения

07:55, 07 августа 2020, ПАИ

В великолукский парк культуры и отдыха привезли кабинки для нового 45-метрового колеса обозрения. Об этом сообщается в Instagram городской администрации.

Всего на аттракционе смонтируют 20 застеклённых кабинок.

Новое колесо станет третьим в истории Великих Лук и будет в два раза выше предыдущего. Второго такого в Псковской области нет.

В парк уже привезли фигуры динозавров и мамонтов и огородили интерактивную выставку забором, похожим на живую изгородь.