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Общество

Экотуризм набирает обороты в Псковской области — Елена Климова

В Псковской области набирает обороты экотуризм. Об этом заявила начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Елена Климова во время пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Климовой, в этом году была создана единая карта заповедных территорий и настольная карта для детей. «Создали интерактивные маски для сториз в инстаграм для каждого заповедного места», - подчеркнула Климова.

Кроме того, она отметила, что здорово, что в Псковской области есть сап-борды, трекинги и туристические маршруты ранее непопулярных мест.

«Потенциал есть, но ситуация нынешнего года сильно ударила по гастротуризму. Предприятия общепита открылись практически последними. За это время люди не то что потеряли интерес, а наши рестораторы потеряли кадры, которые вынуждены были сменить работу, чтобы выжить», - сказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

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