Миниатюрный топор обнаружили псковские археологи на улице Герцена

11:14, 07 августа 2020, ПАИ

На улице Герцена псковские археологи обнаружили миниатюрный топор. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

«Никто не скажет, что эти лапки не могут держать боевое оружие, - подписали фотографии специалисты. – Наш бессменный начальник службы безопасности примерила на себя миниатюрный топор из раскопок на улице Герцена».

Археологи отметили, что пока не могут сказать точно, для чего был изготовлен миниатюрный топор. Накануне на улице Герцена также обнаружили резную костяную накладку.