Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса

11:47, 07 августа 2020, ПАИ

В Псковской области 2 тыс. 823 человека вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели еще 32 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

За последние сутки еще 19 человек заразились COVID-19, теперь количество инфицированных жителей достигло 3 тыс. 908. За весь период с начала пандемии в регионе умерло 55 человек.

Всего в Псковской области провели 68 тыс. 130 исследований на коронавирус, за сутки прирост составил 704 исследования.