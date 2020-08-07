Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса

17:57, 07 августа 2020, ПАИ

Кому нельзя вводить вакцину от коронавируса, рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет ТАСС.

По словам вирусолога, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать и у него не должно быть температуры. При этом, если человек страдает аллергическими реакциями, он должен сообщить об этом заранее. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. Первыми будут прививаться медики и пожилые люди.