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Общество

Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса

Кому нельзя вводить вакцину от коронавируса, рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет ТАСС.

По словам вирусолога, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать и у него не должно быть температуры. При этом, если человек страдает аллергическими реакциями, он должен сообщить об этом заранее. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. Первыми будут прививаться медики и пожилые люди.

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